Stadtbibliothek Gersthofen - auch 2019 ein Wohlfühlort für alle

Im Hinblick auf Medien, Räumlichkeiten und Veranstaltungen hat sich auch 2019 viel Wissenswertes getan

Vom Bilderbuch über den Bestseller bis zum wissenschaftlichen Aufsatz, die Bibliothek bietet Ihnen maßgeschneiderte Medienversorgung vor Ort und als Download der Onleihe Schwaben.Die Stadtbibliothek hat auch 2019 wieder die Medienauswahl für Benutzer aller Altersstufen und Interessenbereiche aktualisiert. Dazu zählt beispielsweise ein Projekt „- Medien für das beste Alter“, mit Romanen, Hörbüchern, Reiseführern und so fort. Einer der Schwerpunkte des Projekts besteht aus Medien für Angehörige von Demenzerkrankten mit Informationen, Erfahrungsberichten, Spielen und Tipps zur Freizeitgestaltung – diese Medien haben in kürzester Zeit eine sehr positive Resonanz erfahren . Sie finden auf der Website der Stadtbibliothek thematisch sortierte Medienlisten und Sie erhalten selbstverständlich auch Beratung vor Ort!für alle und von überall per Internet möglich – wer es genau wissen möchte, kann die Online-Nachschlagewerke verwenden. Sie finden altersgerechte Sucheinstiege und Artikelinhalte von der Grundschule bis zum Ruhestand. Die wöchentlich aktualisierten Datenbanken bieten praktische Sortier-, Speicher-, Druck- und Zitierfunktionen. Einfach mit Lesernummer und Passwort einloggen.Im ersten Obergeschoss der Bibliothek finden Sie nun einen Raum mit Arbeits- und Polstermöbelausstattung, geeignet zum friedlichen Schmökern, ruhigen Arbeiten und zur konzentrierten Prüfungsvorbereitung. In diesem Raum wird nicht gesprochen und Sie können einfach die Türe hinter sich schließen.(Lern-)Gruppen und Gesprächsrunden finden in der Bibliothek eine ganze Reihe von Aufenthaltsmöglichkeiten.Wir bieten Notebooks mit Office-Paket, WLAN-Anschluss sowie eine Druck-, Scann, und Kopiereinheit – fragen Sie einfach an der Infotheke danach. Tipps- und Tricks bei der Verwendung der Geräte erhalten Sie in der samstäglichen Computersprechstunde.Hier können Sie unsere Zeitungen und Zeitschriften lesen und auch einen Kaffee trinken.2019 hat die Stadtbibliothek eine ganze Reihe von Veranstaltungsangeboten bereitgestellt. Die Vormittage gehören besonders den; gleich ob Vorlesen, Bilderbuchkinos oder interaktive Lesung, die umfangreichen Angebote wurden sehr gut besucht.wurde eine Auswahl an Informations- und Unterhaltungsformaten angeboten. Die mit Abstand beliebtesten Abendveranstaltungen waren 2019 die Lesung von Max Goldt am 29. November und das Dachterrassenkino am wunderbar sommerlichen Abend des 9. August. Sie entstammen den Programmen „Auserlesen Reihe“ und „Kleine Reihe“, welche 2020 fortgesetzt werden - letzteres fand mit tatkräftiger Unterstützung des ZEBI Gersthofen statt.Zum Angebot der Bibliothek zählen insgesamt Buch und E-Book, Hörbuch und E-Audio, Zeitung und E-Paper, Zeitschrift und E-Journal, Spiel, Tip-Toi, Ting, DVD, Musik-CD, Wissensdatenbank, Notebook, freies WLAN, Drucker, Scanner, Kopierer, E-Reader, ruhiger Lese-/Lern-/Arbeitsraum, Gruppenarbeitsplätze, Sprachencafé Englisch, Lesecafé, Spielecke, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz, Unterhaltungs- und Informationsangebote, Veranstaltungen für das lebenslange Lernen. - Die Stadtbibliothek befindet sich in der Bahnhofstraße 12, in Gersthofen, www.stadtbibliothek-gersthofen.de