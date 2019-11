Sonntag, 5. Januar 2020, 15.00 Uhr: Musik am 1. Sonntag in St. Jakobus Gersthofen

Am Sonntag, dem 5. Januar 2020, findet von 15.00 bis 17.00 Uhr wieder die allmonatliche Veranstaltung „Musik am 1. Sonntag im Monat“ in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus major in Gersthofen (Kirchplatz 1) statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven und Luigi Boccherini. Mitwirkende sind Barbara Seiler (Gesang), Dr. Harald Kirchhoff (Klavier) und Andreas Thiemig (Cello).Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden kommen dem Verein https://www.sicheres-leben-gersthofen.de/  zugute.Die Kirche St. Jakobus major in Gersthofen wurde in den Jahren 1854/55 errichtet, sie ist ein Baudenkmal. Der Platz hat eine sehr lange Geschichte, zur Römerzeit befand sich hier ein Merkurheiligtum. Beim Kirchenneubau 1854 grub man dessen Reste aus, Teile davon befinden sich gegenwärtig im Augsburger Römischen Museum. Die heutige St.-Jakobus-Kirche dürfte auf eine im 8. bis 9. Jahrhundert erbaute hölzerne Kirche des Germanen Gerfried zurückgehen, allerdings fehlen hierzu urkundliche Belege. Ab dem 12. Jahrhundert wurde wahrscheinlich eine feste Kirche gebaut, sie folgte dem damals vorherrschenden romanischen Baustil. Architektonische Erneuerungen gab es 1620, 1671, 1726 und 1754. Mit dem Neubau ab 1854 wurde der Vorgängerbau dann weitgehend abgerissen. Der Neubau im neuromanischen Stil bezog lediglich den älteren Turm mit ein. Verantwortlicher Architekt war Georg von Stengel, der Maler Joseph Kober gestaltete die Wände. Einen weiteren, relativ grundlegenden Umbau gab es 1924/25, der verantwortliche Architekt Michael Kurz ließ den Westturm durch einen Südturm ersetzen und verlängerte das Kirchenschiff in westlicher Richtung. Der jüngste Anbau – die Ulrichskapelle – fand 1984 statt, die heute sichtbaren Deckenfresken stammen vom Augsburger Maler Georg Bernhard.St. Jakobus major in Gersthofen hat eine auch für Kirchen ungewöhnlich gute, kraftvolle Akustik, die den musikalischen Veranstaltungen sehr zugutekommt.