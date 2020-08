Sixx Paxx | Sixx in the City Tour

Die gutaussehenden Multitalente der SIXX PAXX gehen zusammen mit Marc Terenzi auf “SIXX IN THE CITY” TOUR!

Ein Mr. Big ist nicht genug? Kein Problem! Bei der “SIXX IN THE CITY”-Tour gehen gleich zehn Typen mit euch auf Tuchfühlung.Die coolsten Männer Europas und der Rockstar Marc Terenzi warten nur darauf, euch den besten Abend eures Lebens zu bereiten. Immerhin wird es mal wieder Zeit für neue, hotte Gesprächsthemen. Und die bekommt ihr hier garantiert! Ihr müsst auch nicht lange warten, denn die begehrten Männer fackeln nicht lang und sorgen schon in der ersten Szene für Schnappatmung. Durchtrainierte Muskeln, coole Dancemoves, atemberaubende Akrobatik und die ein oder andere tolle Überraschung – was will Frau mehr?Bereits gekaufte Karten der #followme Tour am 24.03.2020 & 16.06.2020 über Gersthofen Ticket behalten ihre Gültigkeit.Tickets gibt's HIER