Schwäbische Musikanten treffen Gerry Fried Big Band

Für das diesjährige Open-Air Konzert „Swing im Park“ haben sich die Schwäbischen Musikanten Gersthofen etwas Besonderes einfallen lassen.

So werden nicht nur die Schwäbischen Musikanten selbst die Zuhörer in gewohnter Art und Weise mit Swing Klassikern verwöhnen sondern haben sich dieses Jahr die Gerry Fried Big Band als Verstärkung mit eingeladen. Die Gerry Fried Big Band ist eine neue Formation aus dem Raum Augsburg, die ihr Publikum durch ihre temperamentvollen Auftritte mitreist.



Aktuell befindet sich die Big Band der Schwäbischen Musikanten mit ihrem musikalische Leiter Leonardo Dianori in einer intensiven Probenphase um allen Zuhörern einen unterhaltsamen lauen Sommerabend bescheren zu können.



Beginn ist um 19:00 Uhr am Samstag 29.06.2019 im Stadtpark Gersthofen.

Für das leibliche Wohl der Besucher wird mit kühlen Getränken gesorgt.



Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in unseren neuen Probenräumen bei der Gersthofer Mittelschule Stadt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.