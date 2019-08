Samstag, 7.9. | SCHATZSUCHE MIT BEE BOTS | jeweils 10 Uhr | Alter: 4-5 Jahre

Termin für Kinder von 4-5 JahrenDie Kinder begeben sich mit den kleinen und von ihnen selbst programmierten Robotern und einer Landkarte auf Schatzsuche in der Bibliothek. Mittels der Erprobung des räumlichen Vorstellungsvermögens und dem Einsatz der programmierbaren Bienchen kann so ein erstes Gespür für das Programmieren geweckt werden.Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung bis zum Mittwoch vor dem Workshop, per Mail stadtbibliothek@gersthofen.de oder telefonisch unter 0821/2491-513.