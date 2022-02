Salut Salon | Die Magie der Träume

Der Titel ist Programm. Es geht um Träume und den Zauber, der von Träumen ausgehen kann. Gerade die Musik ist voll davon: Ob mit Tschaikovskys „Winterträume“ oder „Hedwig’s Theme“ aus der Filmmusik zu Harry Potter – die vier Musikerinnen zaubern und ver­zaubern, spielen und singen, rappen und steppen. Was ist Traum, was Realität? Die Magie liegt bei SALUT SALON auch darin, dass diese Frage unbeantwortet bleibt.

SALUT SALON begeistert seit über 18 Jahren das Publikum auf der ganzen Welt. Das Geheimnis der ECHO-Preisträgerinnen: ihre Kon­zerte voller Virtuosität, Charme und Humor. Damit reißen sie ihre Zuschauer im Pariser Olympia genauso zu Beifallsstürmen hin wie im Teatro Municipal in Rio de Janeiro oder der Stadthalle Gersthofen, die sie bereits zum siebten Mal besuchen.Unter dem Hashtag #träumdichmutig! sammeln SALUT SALON auf ihrem Video-Blog Träume von Menschen mit Visionen. Für diese Idee konnten Salut Salon prominente Mit-Träumer gewinnen wie Rapper Samy Deluxe, Liedermacher Rolf Zuckowski, Komponist Franz Wittenbrink, Schauspieler Volker Lechtenbrink, Motivationsforscher Dr. Gerald Hüther und Luftartistin Vivan Paul vom Circus Roncalli. Sie alle geben einen Einblick in eigene Traumwelten und warum es für sie persönlich wichtig ist, an Träume zu glauben. Der Blog ist ein Mitmach-Projekt für alle, ›die nicht aufhören (wollen) zu träumen‹.