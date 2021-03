Roland Hefter | So lang´s no geht

Bayern ist mehr als Weissbier, Lederhose und BlakapelleROLAND HEFTERs Lieder und Geschichten handeln vom Leben mit all seinen Facetten und seiner innigen Liebe zur Heimat und zum Dialekt. Ohne jedoch jemals patriotisch oder stolz zu sein. Immer verbunden mit der tiefen Dankbarkeit, hier in Bayern leben zu dürfen.In einem Bayern, dass mehr zu bieten hat als nur die typischen Klischees von Weißbier, Lederhose und Blaskapelle. Einem schönen, gemeinsamen Bayern das weltoffen, bunt und tolerant ist.Neben den Sonnenseiten traut sich ROLAND HEFTER aber auch eigene Niederlagen zu besingen. An diesen Rückschlägen jedoch nicht kaputt zu gehen, sondern zu wissen, dass es irgendwie doch immer weitergeht, ist auch im neuen Programm eine weitere Kernaussage.Niederlagen oder Enttäuschungen gehören halt auch zum Leben.Tickets gibt's HIER