Preisverleihung des 35. Kunstpreises der Stadt Gersthofen (Musik) in der Stadthalle Gersthofen

In diesem Jahr wird der Kunstpreis der Stadt Gersthofen für herausragende Leistungen im Bereich Musik verliehen. Das Preisgeld von 3.500,00 € wird am Freitag, den 5. Juli ab 19:30 Uhr verliehen.

Die Jury zeigte sich an den beiden Vorspielterminen beeindruckt von der hohen Qualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den zum 35. Mal von der Stadt Gersthofen ausgeschriebenen Kunstpreises.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 19 und 32 Jahren spielten zum großen Teil Stücke aus dem Bereich der klassischen Musik vor. In diesem Jahr war aber auch zwei Bewerber dabei, die sich mit Pomusik vorstellten.Die Preisverleihung geht am Freitag ab 19:30 Uhr in der Stadthalle über die Bühne. Als Gäste treten neben den Preisträgern die Musiker von Brasspur. Das Blechbläserquintett begeistert seit 30 Jahren sein Publikum im In- und Ausland und verfügt über ein breites Repertoire, dass sich von alter Bläsermusik über Kompositionen der Klassik bis zu modernen Kompositionen des Jazz und Blues spannt.Wer den 35. Kunstpreis in diesem Jahr gewonnen hat, wird dann bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Juli verkündet.Die Fachjury des diesjährigen Kunstpreises war:Leiter des philharmonischen Chors Augsburg und ehemaliger Direktor der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg, Kammersänger Tenor an der bayerischen Staatsoper MünchenViolinist und Konzertmeister der Augsburger PhilharmonikerLeiter des Kulturamts der Stadt Gersthofen.