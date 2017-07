Preisverleihung des 33. Kunstpreises der Stadt Gersthofen

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

In diesem Jahr wird der Kunstpreis der Stadt Gersthofen für herausragende

Leistungen im Bereich Musik (Interpretation) verliehen. Das Preisgeld von 3500,00 €

wird am Freitag, den 7. Juli ab 19:00 Uhr verliehen.



Die Jury zeigte sich an den beiden Vorspielterminen beeindruckt von der hohen Qualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den zum 33. Mal von der Stadt Gersthofen ausgeschriebenen Kunstpreis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren spielten zum großen Teil Stücke aus dem Bereich der klassischen Musik vor. In diesem Jahr war aber auch eine Bewerberin dabei, die sich mit Schlager präsentierte.



Die Preisverleihung geht am Freitag ab 19:00 Uhr in der Stadthalle über die Bühne. Als Gäste treten neben den Preisträgern die Musiker der Bergheimer Tanzlmusi auf. Sie spielen klassische Tanzlmusi mit Flügelhörnern, Bariton, Klarinette und Steirischer Harmonika.



Wer den 33. Kunstpreis in diesem Jahr gewonnen hat, wird aber noch nicht verraten.



Die Fachjury des diesjährigen Kunstpreises war:

Wolfgang Reß

Direktor der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

Ulrich Reß

Kammersänger Tenor an der bayerischen Staatsoper München

Ulf Kiesewetter

Dozent an der Uni Augsburg, Dirigent des symphonischen

Blasorchesters und Klarinettist

Stephanie Knauer

Pianistin und Musikjournalistin