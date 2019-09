Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Eine Gewohnt liebevolle und aufwändige Ballettproduktion Ein Junge, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt, liegt in seinem Bett und kann nicht schlafen. Zu neu¬gierig ist er, ob er nicht vielleicht doch den Schlitten des Weihnachtsmanns hören kann.



Der kommt zwar nicht, doch dafür steht der Polarex¬press vor der Tür. Auf den Jungen wartet eine außergewöhnliche Fahrt zum Nordpol, bei der er viele andere Passagiere trifft und lernt, dass Wunder nie enden, solange man nur an sie glaubt.