Philipp Scharrenberg - Germanistik ist heilbar | Mittwoch, 21.2.2018, 19.30 Uhr im Ballonmuseum

Den besten Eindruck von Herrn Scharrenberger erhält man natürlich durch seine Texte, darum lassen wir ihn selbst sprechen:„Ich weiß. Hier sollte eigentlich ein Text stehen mit Phrasen wie „strapaziert die Lachmuskeln“ und „lässt kein Auge trocken“. Ein Text, der von mir in der dritten Person spricht und ganz subtil möglichst viele Preise einbaut, um zu beschreiben, wie der Deutschsprachige Poetry Slam Champion 2009 und 2016 sowie Deutsche Kabarettmeister 2013/14 Philipp Scharrenberg (kurz Scharri) reimend, sprachverspielt und philosofrisch die Folgeschäden seines Daseins als nerdiger Germanist aufarbeitet. Und der in einer derart verdichteten Zusammenfassung gipfelt, dass man allein schon deshalb hingehen muss, weil man sich nicht vorstellen kann, wie er das Buch vor dem Aussterben bewahrt, mit Hörspielen die wahre Natur der Welt ergründet und seine Zuschauer (Euch) ins interaktive Elfenreich entführt – und das alles in einem einzigen Programm, hach nee. Kurz gesagt, ein Text, der alle Register zieht, um Euch die Fragezeichen der Neugier ins Gehirn zu stanzen. Aber darauf fallt Ihr bestimmt nicht rein. Besser ist, Ihr lasst Euch überraschen. Ich weiß, es ist schwer, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, und noch schwerer, keine zu haben. Aber probieren wir es doch mal. Physiker sagen, dass der Vorgang des Betrachtens das Objekt der Betrachtung verändert.

Also: kommt einfach vorbei, dann wird es richtig gut – ein Abend, der abgeht wie Schrödingers Katze!“

Auszeichnungen- Deutschsprachiger Poetry-Slam Champion 2016 im Einzel- Deutscher Kabarettmeister der Saison 2013/2014- Thüringer Kleinkunstpreis 2011- Publikumspreis Jugend kulturell 2010, Vorentscheid Hannover- Jurypreis St. Ingberter Pfanne 2010- Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2010- Deutschsprachiger Poetry Slam Champion 2009 im Einzel und Team (PauL)Karten sind im Vorverkauf der Stadthalle Gersthofen erhältlich: Bahnhofstr. 12 | 86368 Gersthofen | Tel: 0821 / 2491-550.Veranstalter ist die Stadtbibliothek Gersthofen: Bahnhofstr. 12 | 86368 Gersthofen | Tel. 08 21 / 24 91 - 513.