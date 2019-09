Pater Anselm Grün | Wie wir leben - wie wir leben könnten

Staunen ist unser sechster Sinn. Wenn wir diese Fähigkeit üben, zeigt sich, Spiritualität findet mitten im Leben statt. Was immer wir tun: Autofahren, Zeitunglesen oder Frühstücken, Rasenmähen oder Bügeln, eine Arbeit beginnen oder sie beenden – es liegt an uns, wie wir es tun. Mitten im Leben, mitten im Alltag kann sich das Wunderbare zeigen. Wir müssen nur lernen, das Leben neu zu sehen. Gewöhnliche Dinge bekommen eine Bedeutung und können neu erstrahlen.Benediktinerpater Anselm Grün zeigt in seinem neuen Buch und Vortrag Staunen – Die Wunder im Alltag entdecken, wie man achtsam durch die Wirklichkeit geht und dabei doch ganz bei sich ist. Eine solch bewusste Haltung verzaubert nicht nur die Welt, sondern gibt der Seele neuen Atem. Sie verwandelt den Alltag, stärkt und schenkt neue Energie. Mittendrin öffnen wir uns dem Geheimnis unseres Lebens. Und plötzlich ergeben sich neue Möglichkeiten.Von seinen eigenen Erfahrungen und solchen Möglichkeiten erzählt Pater Anselm Grün nicht nur. Er inspiriert vor allem dazu, solche Erfahrungen selbst zu machen.Tickets gibt's HIER