Out of Rimmerding | Kennen Sie Rimmerding?

Rimmerding steht für jene idyllisch bayerischen Dörfer, in denen die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Liebevoll gschert, bissig, bisweilen erdig und wahr, aberauch hundsgemein kommen sie daher, die handgemachten Lieder, deren roter Faden sich durch Rimmerding zieht wie eine Odelspur.Die drei MusikerMichael Lutz (Gesang, Schlagzeug, Gitarre, E-Bass, Akkordeon, Loop-Machine),Martin Seiler (Gesang, Gitarre, Akkordeon, Melodika, E-Bass, Percussion) undKatharina Weber (Gesang, Trompete, Autoharpfn, Harmonizer)bilden zusammen das Trio OUT OF RIMMERDING, welches das Landleben mal jazzig, mal poppig, mal in sphärisch, elegischen Momenten innehaltend, mitunter traditionsverliebt, doch immer mit Begeisterung besingt.Tickets gibt's HIER