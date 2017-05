Gersthofen : Stadtpark |

Am vergangen Sonntag präsentierten die schwäbischen Musikanten Gersthofen zum ersten Mal ihr neue Veranstaltung „Oscar Romero in Concert“. Das Konzert wurde in Zusammenarbeit mit den Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen organisiert. Im gut gefüllten Saal des Pfarrzentrums hatten sich zahlreiche Besucher eingefunden, um den Big Band Klängen der Schwäbischen Musikanten zu lauschen.



Der erste Teil wurde mit dem Stück „Children of Sanchez“ von Chuck Mangione eröffnet. Hier schaffte es vor allem das Flügelhornregister, sich durch den weichen, gefühlvollen Klang auszuzeichnen.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael Rehberger übernahm der musikalische Leiter Leonardo Dianori die Moderation des Abends. Mit Charme und mit Witz gelang es ihm, die Verschnaufpausen zwischen den Stücken für die Zuhörer kurzweilig zu gestalten.



Passend zum Namenspatron des Pfarrzentrums Oscar Romero aus El Salvador wurden in der ersten Hälfte ausschließlich Stücke aus Südamerika zu Gehör gebracht. So gehörte „Ayer“ von Gloria Estefan oder „Oye Como Va“ von Tito Puente zum Programm. Hier beeindruckte besonders Johannes Schuster am Saxophon durch brillant gespielte Soli. Die Rhythmusgruppe schaffte es die südamerikanische Leichtigkeit auf die Zuhörer zu transportieren und beim Stück Tico Tico begeisterte das Saxophonregister mit ihren fliegenden Finger.

Im zweiten Teil präsentierten die Schwäbischen Musikanten dem Publikum ihre zwei neuesten Mitglieder, Alexandra Rehberger und Nicole Kalinowski. Die beiden Sängerinnen waren sogleich die Hauptakteure auf der Bühne. Begleitet von den Musikern gaben sie Klassiker wie „The Time of my Live“ aus Dirty Dancing oder „The Best“ von Tina Turner zum Besten.



Am Ende des Konzerts honorierte das Publikum die Leistung von Leonardo Dianori und den Schwäbischen Musikanten mit Standing Ovations. Nach einer zweiten spontanen Zugabe konnten dann schließlich die frenetisch klatschenden Zuhörer in den lauen Sonntagabend verabschiedet werden.

Swing im Park

Die nächste Veranstaltung der Schwäbischen Musikanten Gersthofen ist das mittlerweile traditionelle „Swing im Park“. Das Open Air findet am 24.06. um 19:30 Uhr im Stadtpark in Gersthofen statt. Der Eintritt ist frei!