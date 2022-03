Oh, wie schön ist Panama | Das Musical zum Kinofilm mit Liveband

Seit 1978 nimmt Janosch seine kleinen und großen Leser*innen mit auf eine unglaubliche Reise um die Welt- und zeigt ganz nebenbei, worauf es im Leben wirklich ankommt.Der kleine Tiger und der kleine Bär finden eines Tages eine Holzkiste auf der außen „Panama" steht - innen riecht sie ganz verführerisch nach Bananen. Mit der Tigerente im Gepäck brechen die beiden auf: In Panama, so meinen sie, sei alles viel schöner, größer und besser.Auf ihrer langen Reise erleben sie viele Abenteuer und landen nach einer wilden Fahrt über die hohe See auf einer einsamen Insel im Meer. Dort finden sie tatsächlich die ersehnten Bananen - doch in Wirklichkeit sehnen sie sich nach etwas ganz anderem: ihrem Zuhause ...Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren | Dauer ca. 110 Min. inkl. PauseTickets gibt's HIER