Offene Kirche am Heiligabend

Gersthofen : Pfarrkirche St. Jakobus |

Sie sind unsicher, ob es nicht zu riskant ist, an Weihnachten in den Gottesdienst zu gehen?

Sie haben aber trotzdem das Bedürfnis zur Krippe zu gehen und die Geburt Jesu zu feiern?



Dann landen wir Sie am 24.12.2021 in die Pfarrkirche St. Jakobus zu einem offenen Angebot ein. In der Zeit zwischen 13.00 und 15.00 Uhr können Sie dort…



- …zur Krippe gehen

Weihrauch bringen

Kerzen entzünden

- …auf die Botschaft hören

Impulse zur Geburt des Herrn

Weihnachtsevangelium

- …finden

Gesprächsangebot

Zuspruch und Segen empfangen

- …anbeten

Stille

Gebetsanliegen zur Krippe bringen