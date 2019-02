Ökumenischer Kinderbibeltag 2019

Gersthofen : Pfarrzentrum Oscar Romero |

Und das ist unser Thema:



Die 10 Gebote – Wegweiser zum Leben!



Mach mit und melde dich an! Wir werden kreativ und phantasievoll auf die 10 Gebote schauen – und gemeinsam basteln, singen und spielen!



WANN: Samstag, der 16. März — 10 Uhr – 16 Uhr



WO: Pfarrzentrum Oscar Romero



AUßERDEM: Ökumenischer Abschlussgottesdienst um 16 Uhr in St. Jakobus



Die Einladungsbriefe werden in den kommenden Tagen in allen Gersthofer Grundschulen im katholischen und evangelischen Religionsunterricht verteilt. Anmelden kannst du dich außerdem bis zum 1. März per E-Mail an julia.winter@bistum-augsburg.de.



Wir freuen uns auf dich!