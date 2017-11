Öffentliche Führungen für Kinder und Erwachsene im Ballonmuseum | 05. November 2017 | 15:00 Uhr

Gersthofen : Ballonmuseum Gersthofen |

"Wissen wie's geht - Geschichten und Experimente rund ums Ballonfahren" - öffentliche Führung für Kinder mit Laborbesuch und Basteln





Am Sonntag, den 5. November, bietet das Museum nachmittags eine spannende Führung für Kinder mit Experimentieren im Labor und Basteln an, die Eltern können währenddessen an einer Erwachsenenführung durch das Haus teilnehmen. Bei dem Mitmachprogramm können die Kinder unter Aufsicht Versuche selbst durchführen.



Das kostenfreie Mitmachprogramm dauert etwa 1 Stunde, es fallen lediglich die Eintrittsgebühren für das Museum an.





Kosten: Museumseintritt





"Die Geschichte der Ballonfahrt" - öffentliche Führung für Erwachsene



Sie erfahren Wissenswertes und Kurioses rund um das Ballonfahren: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, über die Geschichte der Ballonfahrt, aber auch über Luftfahrtechnisches ... und warum der Augsburger Raum so eine große Rolle spielt.



Im Anschluss an die Führung bleibt genügend Zeit, die aktuelle Ausstellung "Zwei in großer Gegend - Norbert Schessl und Wilfried Wurtinger auf den Spuren von Paul Klee" zu betrachten.



Die kostenfreie Führung dauert etwa 1 Stunde, es fallen nur die Eintrittsgebühren fürs Museum an.