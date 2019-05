Neue Hebammenpraxis in Gersthofen eröffnet

Gersthofen : Hebammenpraxis Herzenskind |

Gersthofen:

Mit einem Tag der offenen Tür wurde am 19. Mai 2019 in Gersthofen die 2. Hebammenpraxis eröffnet. Neben vielen Schwangeren, frischgebackenen Eltern, Freunden, Verwandten und Bekannten erschien auch Landrat Martin Sailer, um zur Eröffnung zu gratulieren.Das interdisziplinäre Team um die Hebammen Martina Graf und Julia Schenk begleitet Familien aus unterschiedlichsten Bereichen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr. Zu ihrem Leistungsspektrum gehören Schwangerenvorsorge, Schwangerenberatung, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Akupunktur, Kinesiotaping, Geburtsvorbereitungskurse, Wochenbettbetreuung, Rückbildungskurse, Schwangeren-und Rückbildungsyoga, Babymassage und Fußreflexzonentherapie nach Hanne Marquardt. .Martina Graf schloss 2007 die Ausbildung zur Hebamme am Augsburger Zentralklinikum mit dem Staatsexamen erfolgreich ab. Bis 2009 arbeitete sie als freiberufliche Beleghebamme am Krankenhaus Bobingen. Dort betreute sie zusammen mit ihren Kolleginnen die Frauen sowohl unter der Geburt als auch in Schwangerschaft und Wochenbett. 2009 kehrte sie zurück ans Klinikum Augsburg, wo sie bis September 2015 auf der Wochenstation tätig war,. Seit Oktober 2015 arbeitet die Hebamme ausschließlich freiberuflich ohne Geburtshilfe.Die gebürtige Münchnerin Julia Schenk absolvierte ihre Ausbildung erfolgreich am Zentralklinikum 2014 und arbeitete dann anschließend in München, in einer der größten Geburtenkliniken Deutschlands.Da für sie aber nicht nur Geburten wichtig waren, sondern auch die Betreuung in Schwangerschaft und Wochenbett, fing sie 2015 als freiberufliche Hebamme in der Wertachklinik Bobingen an. Seit Mitte 2018 betreut Julia Schenk Familien nun in Schwangerschaft und Wochenbett.Neben dem Hebammenangebot finden in der Praxis entwicklungsbegleitende Baby-Eltern-Kurse (FABELhafte Babyzeit), Carry-fit, Hypnobirthing-Kurse, Achtsamkeitskurse in der Schwangerschaft, Säuglingspflegekurse, Schlafberatungen und vieles mehr statt.Infos:



Alle Weiteren Informationen sind unter www.hebammenpraxis-herzenskind.de zu finden.