NEUE FOLGEN von Wissen macht… Määäh!

Graf Schaf und Ida machen wieder das Ballonmuseum Gersthofen unsicher

Erinnert ihr euch noch an Graf Schaf und Ida? Es dauert nicht mehr lange bis Weihnachten, doch davor, im Dezember, haben die beiden noch eine Überraschung für euch. Es gibt bald wieder neue Folgen! Graf Schaf hat spannende Geschichten und Experimente für euch. Um was es genau geht, erfahrt ihr jetzt.Habt ihr euch schon mal gefragt, wer den heutigen Fallschirm erfunden hat? Das war Käthe Paulus. Um diese Frau geht es in der 5. Folge. Eigentlich war sie von Beruf Schneiderin, aber sie war auch eine coole Socke und richtig abenteuerlustig. Nebenbei war sie nämlich Ballonfahrerin und machte bei ihren Auftritten vor Publikum waghalsige Akrobatiktricks - oder sprang auch aus der Ballongondel. Damit sie sicher am Boden ankam, brauchte sie natürlich ein Hilfmittel: Einen "Fallschirm", den sie sich selbst genäht hatte.(Ab 19.12. um 11 Uhr zu sehen)Ihr habt ja schon in den letzten Folgen viel über Ballone und das Ballonfahren gelernt, aber diese Geschichte kennt ihr bestimmt noch nicht: In der 6. Folge von „Wissen macht... Määäh!“ geht es um Dr. John Jeffries und Jean Pierre Blanchard. Diese zwei Männer wollten mit einem Ballon von Frankreich nach England fahren. Zwischen England und Frankreich liegt aber der Ärmelkanal, das Meer! Die beiden haben die gefährliche Herausforderung trotzdem angenommen, auf einen guten Wind gewartet und am 7. Januar 1785 ging das Abenteuer los. Zuerst lief alles gut, doch dann bekamen sie Probleme...(Ab 19.12. um 15 Uhr zu sehen)Und die 7. Folge? Ja, die wird etwas ganz besonderes. Hier könnt ihr nämlich selbst aktiv werden! Gibt es etwas, das ihr Graf Schaf schon immer mal über das Museum oder das Ballonfahren fragen wolltet? Wenn ja, dann bittet eure Eltern, ob sie euch helfen, ein kleines Video mit eurer Frage zu schicken, zum Beispiel so: "Hallo, ich bin die Katharina aus Augsburg, 9 Jahre alt und wollte schon immer mal wissen, wie gehen Ballonfahrer denn eigentlich während der Fahrt aufs Klo?"Dieses Video schicken eure Eltern dann bis zum 26. Dezember per Mail an, unter dem Betreff "Frag Graf Schaf". Und dann heißt es gespannt sein, ob ihr euch und eure Frage im nächsten Video entdeckt! Übrigens: Wenn ihr kein Video machen könnt, reicht auch ein Foto von euch. Dann sollten eure Eltern euren Vornamen, euer Alter und eure Frage mit in die Email schreiben, so geht es auch!Die neuen Folgen könnt ihr euch im Dezember auf der Internetseite des Ballonmuseums www.ballonmuseum-gersthofen.de oder auf dem Youtube-Kanal des Ballonmuseums Gesthofen anschauen. (Text: Jessika Urena, myheimat Redaktion)