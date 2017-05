Neue Ansprechpartnerin für Helferkreis Asyl in Gersthofen

Christine von Gropper ist für Fragen und Anregungen immer donnerstags ab 8.00 Uhr während ihrer Sprechstunde im Trettenbachhaus in der Johannesstraße 4 erreichbar und steht auch per Telefon unter 0821-9079937 und Email vongropper.c@diakonie-augsburg.de zur Verfügung. Wer sich näher über die Asylarbeit und ehrenamtliches Engagement informieren möchte, kann dies außerdem am 24. Mai um 18 Uhr tun. Dann findet das nächste Treffen des Helferkreis Gersthofen im Trettenbachhaus statt, Interessierte sind auch ohne Anmeldung herzlich willkommen.