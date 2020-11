Musikalischer Adventskalender des JUGGE

Dürfen wir Ihnen täglich mit Musik eine kleine Freude bereiten? Dann schauen Sie doch auf der Homepage ‚jugge.de‘ vorbei. Dort finden Sie unter ‚Neues‘ den musikalischen Adventskalender des Jugendorchesters Gersthofen, bei dem Sie ab dem 1. Dezember nach und nach 24 ‚musikalische Türchen‘ öffnen können. Der digitale Kalender soll ein kleiner Trost für die ausgefallenen musikalischen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit sein. Zudem finden Sie dort weiterhin zwei Onlinekonzerte. Das der jüngeren Musiker steht unter dem Motto ‚Musik von Zuhause für Zuhause‘, das der älteren unter dem Motto ‚JUGGE-Offbeat - in a galaxy far far away‘.