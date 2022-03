Münchener Freiheit | Rasenkonzerte 2022

Die Musik der MÜNCHENER FREIHEIT löst eine besondere Anziehungskraft aus, deren Reiz bis heute ungebrochen ist und die Herzen mehrerer Generationen erobert - was sich vor allem während der Konzerte der Band beeindruckend zeigt. Vor bald 42 (!) Jahren am 4. Oktober 1980 begann die lange und erfolgreiche Geschichte dieser Band. Bereits 4 Jahre später hatten sie mit Oh Baby ihren ersten Hit und viele sollten folgen.



Bei ihren legendären Live-Konzerten dürfen Kult-Klassiker wie Herz aus Glas, 1000 x Du oder – natürlich - Ohne Dich (schlaf ich Heut Nacht nicht ein) selbstverständlich nicht fehlen, aber auch neue Songs wie der Hit Schwerelos oder die Single Immer wieder kommen nicht zu kurz.Die Fans wissen, dass sie bei einem Konzert der MÜNCHENER FREIHEIT immer auf die Live-Qualitäten der Band verlassen können. Der Spaß ist also garantiert.