Moritz Kochs und die Mufuti Twins | family business

Dieses Konzert war im März geplant und wurde, wie so vieles, verschoben.



Nun kommen die drei Herren aber zusammen - und es wird ein sehr familiärer Abend, denn Moritz Kochs ist der Sohn von Mufuti Twins Sänger Christofer.

Die Mufuti Twins spielen akustischen Soul!

Moritz Kochs spielt seit seinem 5 Lebensjahr Gitarre

Auch Uli Fiedler, der zweite Mufuti Twins, hat Moritz in den letzten Jahren musikalisch unterstützt. Sie werden zusammen den Abend mit akustischer Musik feiern.Viele neue Songs sind an Bord - von ihrem aktuellen Album „Secret agreement“- rein akustisch und „reduced to the max“. Auch an diesem Abend werden womöglich wieder irrsinnige Geschichten erzählt, mit dem Publikum gesungen und zusammen gefeiert!Der Singer/Songwriter MORITZ KOCHS spielt seit seinem 5. Lebensjahr Gitarre und ist inzwischen Finalist der neuen Show „Famemaker“ von Stefan Raab auf PRO 7 und so wird dieses „Familienkonzert“ ein ganz spezieller Abend, bei dem sich die drei Musiker immer wieder abwechseln, oder auch Songs miteinander spielen werden.Tickets gibt's HIER