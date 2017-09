Monika Gruber kommt in die Stadthalle Gersthofen | Der Vorverkauf ist am 14.10.

Am 14. Oktober haben Fans die Chance auf ihren persönlichen "Wahnsinn" in Gersthofen

Monika Gruber kommt am 28. März 2018 mit ihrem ganz neuen Programm „Wahnsinn“ nach Gersthofen und am 14. Oktober gibt es dafür wieder einen speziellen Kartenvorverkauf.Was ist wichtig um den Wahnsinn zu erleben?1. Den Vorverkaufstag vormerken. AmEs gibt KEINE Bestellungen, Reservierungen oder PRINT@HOME Karten. Bitte das Geld in bar mitbringen, um die Wartezeiten zu verkürzen und ganz besonders toll wäre es das Geld auch gleich passend dabei zu haben.2. Wer am 14.10. Karten bekommen hat, darf sich auf den 28.03.2018 freuen, an dem „die Gruberin“ die ausverkaufte Stadthalle Gersthofen sicher wieder zum Toben bringt.Bis auf den Titel ist über das neue Programm noch nichts bekannt. Nur so viel: laut Monika Gruber soll es der „Wahnsinn“ werden ...Monika Gruber hat seit 2006 regelmäßig auf ihren Tourneen in der Stadthalle Gersthofen haltgemacht und kommt nach zwei Jahren Pause zum siebten Mal nach Gersthofen. Sämtliche Gastspiele waren in kürzester Zeit ausverkauft.