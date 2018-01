Mittendrin statt nur dabei - Pünktlich zum neuen Jahr ziehen Schüler und Lehrer der Mittelschule Gersthofen in den Neubau um

Klassenweise machten sich 620 Schüler auf den kurzen Weg über den Hof, um in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. Direkt neben dem alten Bau aus den 60er-Jahren erhebt sich der moderne Gebäudekomplex, dem sich eine neue Dreifachturnhalle anschließt. Nach dem Baubeginn im August 2015 und nach kleineren Verzögerungen ist der 33 Millionen teure Neubau nun – drei Monate später als ursprünglich geplant – für den Unterricht bezugsbereit.Der eigentliche Umzug erfolgte bereits über die Weihnachtsferien, in denen unter Hochdruck gearbeitet wurde. Die Lehrkräfte packten beim Aus- und Einräumen tatkräftig mit an. Die Einrichtung aus dem alten Gebäude kam der Initiative ProKapsogo zugute: Tische und Stühle wurden nach Kenia gespendet.Mit der Verteilung der Schülerschaft auf die neuen Klassenräume ist der Umzug nun abgeschlossen. „Ich bin froh, dass alles geklappt hat, obwohl mit heißer Nadel gestrickt wurde“, sagte Schulleiterin Sigrid Puschner angesichts des ungünstigen Termins für den Umzug zwischen den Feiertagen. Aber mit vereinten Kräften aller Beteiligten und durch den hohen Einsatz der Lehrkräfte sei dies zu schaffen gewesen.Auch erster Bürgermeister Michael Wörle ist froh, dass trotz oder gerade wegen des „Kraftakts in den Ferien“ alles so gut geklappt hat und lobte die tolle Zusammenarbeit. Wörle betonte die herausragende Wirkung des Neubaus in Gersthofen in funktionaler, ästhetischer und architektonischer Hinsicht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die es noch nachzuarbeiten gilt, sei der Bau größtenteils fertig, bemerkt der Bürgermeister.Auch Tibor Sroka vom Bauamt Gersthofen sagte über den Baufortschritt: „95% sind geschafft“, die Restarbeiten würden mit Rücksicht auf den Schulbetrieb in den nächsten Wochen durchgeführt. Am meisten beschäftigen den Bauleiter im Moment jedoch die Pläne zum Abriss des alten Schulgebäudes. Die Fläche soll zum Außenbereich für den Neubau umgestaltet werden. Doch die Zeit drängt, wie Sroka erklärt, denn im alten Schulhaus haben sich Fledermäuse eingenistet und deren Brutzeit ab Ende Februar muss berücksichtigt werden. Haben die Abrissarbeiten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen, so müssen sie auf Herbst verschoben werden, wenn die Brut der Fledermäuse ausfliegt.Abseits der Planer-Seite gilt es für die Schüler und Lehrer nun zunächst, das Gebäude kennenzulernen. Anschließend an den Umzug unternahmen die Schüler erste Rundgänge durch ihre neue Schule. Die mit moderner Technik ausgestatteten Klassenzimmer sind im Wechsel mit Sitzecken und Gruppenräumen galerieartig angeordnet und fügen sich mit ihren Glas-Türen in die offene Gestaltung des gesamten Gebäudes. Das Raumschema verbindet Unterricht und Aufenthaltsqualität. Auch ein neues Sicherheitskonzept wurde in der neuen Mittelschule umgesetzt. Die Türen der Klassenzimmer haben nach außen hin keine Klinken. Nur mit Schlüssel ist der Zutritt zu den Räumen möglich, was ein Eindringen von Unbefugten verhindern soll.Mit dem Einzug in den Neubau wird jedoch ein Problem deutlich: Schon jetzt sind die 24 Klassenzimmer, die das neue Gebäude umfasst, nicht ausreichend. Das Konzept, das der Landkreis vor Baubeginn festgesetzt hatte, war für weniger Schüler ausgelegt. Angesichts eines prognostizierten weiteren Anstiegs der Schülerzahlen benötigt die Schule noch mehr Platz. So war der Anbau bereits beim Umzug in den Neubau ein Thema.