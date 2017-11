"Mit Volldampf voraus!" Die Modelleisenbahn des HMBC Welden Reutern e.V.

Ausstellung vom 1. bis 17. Dezember 2017 im Ballonmuseum

Eine Ausstellung für die ganze Familie ist ab dem 2. Dezember in der Vorweihnachtszeit zu erleben. Dann wird an den Wochenenden eine riesige Modelleisenbahnanlage in der Ausstellung „Mit Volldampf voraus!“ in Betrieb genommen. Bis zu 30 Züge gleichzeitig, gesteuert über vier Computer, sind auf der großen Anlage der Modelleisenbahn des HMBC Welden Reutern unterwegs. Eine Gulliver-Welt aus unzähligen Szenen, aus historischen Zügen, Häusern, Landschaften und sogar einem Schiffshebewerk … All dies bietet die eindrucksvolle Anlage aus dem Holzwinkel, die Groß und Klein in die Zeit zwischen 1949 und 1970, die sogenannte Epoche 3, entführt.unter: 0821-2491-505 oder unter ballonmuseum@gersthofen.de01.12. – 17.12.2017„Mit Volldampf voraus!“ Die Modelleisenbahn des HMBC Welden-Reutern. Die Bahn ist an folgenden Tagen zu den Öffnungszeiten des Museums in Betrieb: 02.-03.12.2017, 08.-10.12.2017, 15.-17.12.2017