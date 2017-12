Mit neuer Vorstandschaft in die Saison 2018 - Neuwahlen bei der LECHANA Gersthofen

Kurze Faschingssaison 2018Mit dem neu gewählten Kopf der LECHANA, sowie einer bestens gerüsteten Mannschaft sowohl bei den Großen als auch bei den Little Magic’s startet der Verein nun in seine neue Saison. Alle Faschingsfreunde und Besucher der zahlreichen Veranstaltungen in Gersthofen und Umland dürfen sich auf zwei tolle Shows freuen: mit der „LECHANA Primetime“ und „Rock around the clock“ geht es mit Schwung, Akrobatik und fetziger Musik durch die 5. Jahreszeit.Aber Achtung, der Fasching ist dieses Jahr äußerts kurz – nach 5 Wochen ist bereits alles vorbei. Deshalb startet die LECHANA dieses Jahr auch eine Woche früher mit Ihrem Inthronisationsball, nämlich am 06.Januar 2018 – wie gewohnt in der TSV Turnhalle Gersthofen. Karten gibt es im Vorverkauf ab 02. Januar 2018 im Weinladen Lemberger, Bauernstraße 10 in Gersthofen sowie auch bequem per Mail unter info@fg-lechana.de.Weitere Lechana-Veranstaltungen zum Vormerken: Narrenbaumstellen, Sa. 13.01.2018 – Tanznachmittag, So. 14.01.2018 – Kinderbälle Sa.+So. 20.+21.01.2018 – Tanz um den Narrenbaum Gersthofen, So. 11.02.18 – Rosenmontagsparty, Mo. 12.02.2018 – Kehraus, Di. 13.02.2018