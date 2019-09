Michel aus Lönneberga | Nach dem Buch von Astrid Lindgren

Michel hat mehr Unfug im Kopf als irgendein anderer Junge in ganz Lönneberga oder ganz Småland oder ganz Schweden oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt! Aber Michel ist kein Bösewicht, son­dern ganz einfach ein kleiner Lausbub.Seine Streiche plant er nicht, sie passieren, ganz von alleine - wie zum Beispiel die Sache mit der Suppen­schüssel…Und wenn er wieder was angestellt hat, sperrt ihn sein Papa in den Schuppen. Da sitzt er dann und schnitzt Holzmännchen.Aber Michel ist auch hilfsbereit, großzügig und mutig. Kein Wunder, dass er eine der Lieblingsfiguren von Astrid Lindgren war.Schon als Buch und auch als Fernseh-Filme waren die liebevollen Geschichten über den kleinen Laus­buben Michel ein echter Renner.Nun kommen sie erstmals als Kinderstück auf die Bühne.Für Kinder ab 4 Jahren.Tickets gibt's HIER