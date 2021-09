Max Mutzke & Band | Live 2021

Mit neuem Album gehen MAX MUTZKE und seine Band im Oktober 2021 endlich wieder auf Tour. Der Startschuss fällt am 7. Oktober in Darmstadt, elf weitere Termine in Deutschland folgen. Einer davon ist in der Stadthalle Gersthofen.

Er ist wohl einer der umtriebigsten und vielseitigsten Künstler, die unser Land zu bieten hat. Nach zwei erfolgreichen Tourneen, umjubelten Gastspielen auf sommerlichen Open Airs und dem Sieg in der erfolgreichen Fernsehshow „The Masked Singer“, in der MAX MUTZKE im auffälligen Astronauten-Kostüm seine stimmliche Vielseitigkeit einem Millionenpublikum unter Beweis stellte, folgte 2020 die Corona-bedingte Livepause.Aus dieser gefühlten Ewigkeit meldete sich der Tausendsassa Ende Januar als TV-Gastgeber der neuen Musik-Talkshow „Lebenslieder“ im Ersten zurück und nun kommt er zum zweiten Mal live nach Gersthofen.Die Veranstaltung ist unbestuhlt. Tickets gibt's HIER