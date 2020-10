Mathias Richling | # 2020 | 1. Veranstaltung

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen, Gersthofen |

MATHIAS RICHLING wartet nicht auf Silvester; er zieht schon jetzt die Bilanz eines ereignisreichen und auch an Jubiläen gesegneten Jahres. Hilfreich sind dabei wie immer Politiker nicht nur in Deutsch­land, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere (hoffentlich) für Men­schenrechte und Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft.



MATHIAS RICHLING malt ein Bild von diesen und jenen, wörtlich und auch parodistisch. Leonardo da Vinci würde vor Neid erblassen. Ach so, der tritt nach 500 Jahren auch bei RICHLING auf. Lassen Sie sich von RICHLING erklären, wie der Vitruvianische Mensch im Raster der sozialen Netzwerke gefangen ist.



Und mehr…



Tickets gibt's HIER