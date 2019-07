Margeritenball 2019 | Galaveranstaltung der Stadt Gersthofen zugunsten von „Hilfe in Not“

Ein glanzvolles Programm zum 50-Jährigen

Die diesjährige Ausgabe des Margeritenballs steht ganz unter dem Motto „50 Jahre Stadt Gersthofen“. Für die Musik sorgt das legendäre Orchester HUGO STRASSER mit einer einzigartigen Mischung von Klassikern des Swings mit modernen Titeln aus Rock’n Roll, Soul und Pop. Musik, die in die Beine geht.

Moderiert wird der Abend vom Bauchredner und Heinz Erhardt-Imitator KAY SCHEFFEL, einem Multitalent im Showbereich. Er wird deswegen auch einen der beiden Showacts übernehmen und dabei von der Artistin MARINA unterstützt, die schon beim Spiegelpalast von CHRIS KOLONKO visuelle Glanzlichter gesetzt hat.Für hochwertige kulinarische Genüsse ist wieder unser Caterer CIRKULARIUM zuständig. Ganz neu ist in diesem Jahr ein Whiskey-Zigarrenlounge-Zelt vom WEINLADEN LEMBERGER, in dem sich die Gäste des Balls mit feinem Whiskey, Gin, Rum und edlen Zigarren verwöhnen können.An weiteren Überraschungen wird gearbeitet.Die Tombola ist wieder gut ausgestattet mit vielen attraktiven Preisen und natürlich geht der komplette Erlös wieder an die Stiftung „Hilfe in Not“.Tickets gibt's bei der Kartenvorverkaufsstelle in der Stadtbibliothek Gersthofen