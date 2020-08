Lucy van Kuhl | Fliegen mit Dir

In Moderationen und Chansons kommentiert LUCY VAN KUHL ty­pische Alltagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen Art ist sie ganz nah am Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintaucht.

Dabei erzählt sie von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn und von Kreuzfahrten, frotzelt die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die me­lancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Themen einer jungen Großstädterin, messerscharf beobachtet und auf lie­bevolle Art seziert.(Konstantin Wecker)