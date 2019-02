Konzertabsage: Der Auftritt von Edita Gruberová in der Stadthalle Gersthofen muss entfallen

Noch keine Entscheidung zu Ersatztermin

Der Liederabend mit Weltstar Edita Gruberová am 28. Februar findet wegen Krankheit nicht statt.Im Kulturamt Gersthofen wird gerade versucht für das am 26. Februar abgesagte Konzert einen Ersatz zu finden. Bisher gibt es allerdings noch keine Entscheidung.„Wir haben dem Agenten von Frau Gruberova verschiedene Angebote gemacht und warten nun auf eine Rückmeldung“, so Kulturamtsleiter Uwe Wagner, „wir bemühen uns intensiv um einen Ersatztermin.“Deswegen wird allen Kartenkäufern empfohlen Ihre Eintrittskarten aufzuheben. Wer dies nicht möchte, kann sie auch bei der Kartenvorverkaufsstelle zurückgeben, wo sie gekauft wurden.(Pressemitteilung Stadthalle Gersthofen)