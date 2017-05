Konzert der Begegnung mit Uraufführung

Gersthofen : Stadthalle |

Stadthalle Gersthofen, Sonntag 9. Juli 2017, 16.00 Uhr



Seit fünf Jahren pflegt das Jugendorchester Gersthofen (JUGGE) einen lebendigen interkulturellen Austausch mit einem Jugendorchester aus Jerusalem. In diesem Rahmen war das JUGGE 2012 zum ersten Mal vom Alpert Music-Center Jerusalem eingeladen, um Israel und seine Kultur kennenzulernen; ein Jahr später erfolgte dann der Gegenbesuch in Gersthofen. Das gemeinsame Konzert am Jüdischen Mahnmal in der KZ-Gedenkstätte in Dachau und das Konzert in der Synagoge in Augsburg bleiben unvergesslich. Ein besonderes Highlight war die zweite Einladung nach Jerusalem, diesmal über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel 2015/16.



Herr Professor Eitan Avitsur, sowohl Komponist als auch Dirigent und die federführende Kontaktperson zum Alpert Music-Center hat zwischenzeitlich speziell für die Begegnung in Gersthofen mehrere Musikstücke komponiert. Diese werden nun beim Konzert der Begegnung unter seiner musikalischen Leitung gemeinsam von den Blasharmonikern und dem JUGGE uraufgeführt. Das Konzert ist praktizierte Völkerverständigung über den Weg der Musik und wird die deutsch-israelische Freundschaft der beiden Jugendorchester weiter vertiefen.



Die Blasharmoniker und das JUGGE laden herzlich dazu ein.