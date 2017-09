Komödienstadelt | Göttinnen weißblau

och droben in den verschneiten Ammergauer Alpen regieren drei ehrgeizige Schwestern den Gasthof Schwanenwirt. Alle Energien fließen in den Betrieb und in die Vorbereitungen des traditionellen Silvesterabends, für den sich 120 Gäste angemeldet haben.Für Vronis und Wilmas Ehemänner bleibt da nicht viel über. Sie stehen voll unter dem Pantoffel und laufen seit langem eher nebenbei mit. Traudl, bereits glücklich verwitwet, konzentriert sich inzwischen auf die Zukunft ihres Sohnes Andreas, den sie gewinnbringend verheiraten möchte.Als Franz auch noch den Bürgermeisterposten an seine Schwägerin Traudl verliert, verlässt ihn vollends die Lebensfreude. Auch Edis langgehegter Lebenstraum platzt, so dass auch er in seinem Leben keinen Sinn mehr sieht. Doch die Perspektive, dass die Ehefrauen nach dem Tod der Männer zu den wohlhabendsten Witwen gehören würden, gefällt ihnen ganz und gar nicht.So beschließen sie Rache zu nehmen. Ausgerechnet kurz vor der Silvestergala beginnt die große Sabotage. Als Dritter im Bunde gesellt sich Traudls Sohn Andreas bald dazu.Mit Dieter Fischer, Heide Ackermann, Johanna Bittenbinder u.a.Tickets gibt es HIER