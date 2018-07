Kirchweihsonntag von St. Jakobus

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Unsere Pfarrkirche St. Jakobus wurde am 29. September 1864 von Bischof Pankratius von Dinkel geweiht. Deshalb feiern wir immer am nächstliegenden Sonntag das Kirchweihfest. Das ist in diesem Jahr am Sonntag, 30. September. Der Festgottesdienst um 10.15 Uhr findet in St.Jakobus statt und wird vom Kirchenchor musikalisch gestaltet. Der Pfarrgottesdienst um 08.30 Uhr ist deshalb in Maria, Königin des Friedens. Bitte beachten Sie die Änderung der Gottesdienstorte am 30. September!



Am Sonntag, 30. September 2018, ist auch um 18.00 Uhr die "Geistliche Entdeckungsreise durch Maria, Königin des Friedens". - Anlässlich des 50sten Weihejubiläums eine Kirchenführung mit Texten und Musik.