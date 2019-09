Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Am Sonntag, 29. September 2019, ist das Kirchweihfest von St. Jakobus. Um 10.15 Uhr ist ein Festgottesdienst mit dem Kirchenchor.



Der Pfarrgottesdienst findet am Sonntag, 29. September, um 08.30 Uhr in Maria, Königin des Friedens statt.



Die Pfarrkirche St. Jakobus wurde genau vor 155 Jahren - am 29. September 1864 - vom damaligen Augsburger Bischof Pankratius von Dinkel geweiht.