Kirchweihfest von Maria, Königin des Friedens und Erntedank

Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am Sonntag, 06. Oktober 2019, ist das Kirchweihfest von Maria, Königin des Friedens und zugleich Erntedank. Um 10.15 Uhr ist ein Festgottesdienst mit dem Kirchenchor. Im Anschluss an den Gottesdienst in Maria, Königin des Friedens besteht die Einladung zum Pfarrschoppen in den Elisabethkindergarten. Dort gibt es einen Frühschoppen; die Gelegenheit zum Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.



Der Pfarrgottesdienst ist am Sonntag, 06. Oktober, um 08.30 Uhr in St. Jakobus.



Genau am 06. Oktober 1968 wurde die Pfarrkirche Maria, Königin des Friedens vom damaligen Augsburger Bischof Josef Stimpfle geweiht.