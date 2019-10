Kirchenkonzert in St. Jakobus

Das Jugendorchester Gersthofen lädt ganz herzlich zum Kirchenkonzert am Sonntag, den 20. Oktober 2019, ein. Dargeboten werden Werke der sinfonischen Blasmusik. Zwischen den einzelnen Musikstücken werden besinnliche Texte vorgetragen. Das Konzert beginnt um 16.00 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Gersthofen.