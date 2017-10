Kirchenkonzert der Stadtkapelle Gersthofen am Sonntag, 12.11.2017, um 16:00 Uhr in Maria, Königin des Friedens

Lob, Ehr` und Preis



Gersthofen. Lob, Ehr´ und Preis - mit diesem Choral eröffnet die Stadtkapelle Gersthofen unter ihrem musikalischen Leiter Bernhard Hoffmann das diesjährige Kirchenkonzert.

Das Konzert findet statt am Sonntag, 12. November 2017, um 16:00 Uhr in der Kirche „Maria, Königin des Friedens“. Neben der Stadtkapelle wirken mit die Gesangsgruppe „Delicious“ und der Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule Gersthofen unter der Leitung von Susi und Robert Kraus.

Auf dem Programm stehen klassische Werke, wie „Locus Iste“ von Anton Bruckner, aber auch weltbekannte Pop-Balladen, wie „Heal the World“ von Michael Jackson oder „Tears in Heaven“ von Eric Clapton. Zum besinnlichen Ausklang des Konzerts erklingt „Highland Cathedral“ mit seiner einprägsamen Melodie.

Die Moderation des Konzerts mit gedankenvollen Worten zwischen den Musikstücken übernimmt Dr. Rainer Schaller, 1. Vorsitzender der Stadtkapelle.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Sie kommen den beteiligten Vereinen und der Pfarreiengemeinschaft zu Gute.