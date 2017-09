Keller Steff | A runde Mischung

Den charismatischen Tausendsassa aus Übersee am Chiemsee konnte man in der Stadthalle Gersthofen schon als einer der 3 MÄNNER NUR MIT GITARRE kennenlernen. Ihn gibt es allerdings auch als Solo-Künstler, natürlich mit Gitarre, zu erleben. Da ist aus der bayrischen Mundart- und Liedermacher-Szene nicht mehr wegzudenken.

Seit 2008 ist der Keller Steff mit seinen G’schichten und Liedern vom „Kaibeziang“, dem „Pillermann“ und vom „Narrisch wern...” in Bayern unterwegs, wenn er nicht gerade mit seiner Band spielt.Mit seiner ganz eigenen Art aus Spontanität, Liedermacherei und immer mal wieder einer Spitze an Chaos, schafft er es, bei seinen Konzerten eine gewaltige Stimmung zu zaubern. Dem Besucher steht deshalb ein mit Sicherheit kurzweiliger und lustiger Abend bevor, der mit neuem Bühnenprogramm aber auch die ruhigen Seiten vom Keller Steff zeigt. Und ansonsten gilt: „Damit nix passiert, braucht´s an Bulldogfahrer...“So war das beim Keller Steff und den braucht´s immer und vor allem immer noch!Tickets gibt's HIER