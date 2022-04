Karten mit Herz - Kunst für Kinder

Und das mit so viel Erfolg!Ein herzliches Dankeschön an die vielen interessierten, unterstützenden Menschen für den Kauf der Karten!Wie bereits im letzten Beitrag erwähnt, geht der Erlös jeder Postkarte an "Sternstunden e.V.", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks zugunsten Not leidender Kinder. Selbstverständlich widmet sich der Verein auch aktuell in Projekten den Kindern und Familien aus der Ukraine.Die Karten sind für 1,90 € im Buchladen, im Schreibwarengeschäft Nettel in Gersthofen und im Hofladen "Eierhaisl" der Familie Lohner in Stotzard bei Aindling zu haben.Dieser Monat ist wieder bunt, diesmal kommt er mit Ostereiern und lustigen Hühnern daher.Auch in den nächsten Monaten wird es mit heiteren und bunten Bildmotiven weitergehen, das sei schon einmal versprochen, denn die Spendenaktion ist für das ganze Jahr 2022 geplant.