Gersthofen : Mittelschule |

Am Sonntag, den 25. Juni 2017, ab 15.00 Uhr lädt das Jugendorchester Gersthofen zum Tag der offenen Tür in seine Proberäume in der Mittelschule ein. Musikinteressierte Kinder jeden Alters haben die Möglichkeit alle Instrumente des Jugendorchesters zu sehen, beim Schülervorspiel zu hören und anschließend selbst auszuprobieren.



Die Vorstandschaft und die Dozenten beantworten gerne Ihre Fragen zum vielseitigen Ausbildungsangebot des Jugendorchesters. Hierzu gehören z.B. die musikalische Früherziehung oder der Blockflöten-, Klavier- und Trommelunterricht. Ein weiterer Baustein ist die Bläserklasse, bei der parallel zum Instrumentalunterricht bereits auch gemeinsam musiziert wird.



Weitere Informationen finden Sie unter www.jugge.de.