Jugendorchester Gersthofen lädt zum Galakonzert ein

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Am Samstag, den 07. Mai 2022, findet das traditionelle Galakonzert des Jugendorchesters in der Stadthalle Gersthofen statt. Unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann präsentieren die Musiker der Bläserklasse, des B-Orchesters, des A- Orchesters und des JUGGE-Offbeat ein mitreißendes Programm. Zu hören sind u.a. Melodien aus ‚Das Dschungelbuch‘, ‚Fluch der Karibik‘ und ‚Tanz der Vampire‘. Beginn ist um 19.00 Uhr.



Karten erhalten Sie bei allen Aktiven des Orchesters, im Weinladen Lemberger, im Buchladen Gersthofen, bei Schreibwaren Nettel sowie an der Abendkasse.



Es gelten die tagesaktuellen Infektionsschutzmaßnahmen.