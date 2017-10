Jahreskonzert der Gersthofer Blasharmoniker

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Am Samstag, den 25. November 2017, laden die Gersthofer Blasharmoniker um 19.30 Uhr zu ihrem traditionellen Jahreskonzert in die Stadthalle in Gersthofen ein.

Unter dem Motto „Zu den Sternen“ möchten die Musiker unter der gewohnten Leitung von Ulrich Fischer die Zuhörer auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise in fremde Galaxien entführen.



Eintrittskarten sind bei allen Musikern oder an der Abendkasse für 14 Euro erhältlich. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.



Auch dieses Jahr kommt ein Euro jeder verkauften Karte einem guten Zweck zugute. Heuer wird für das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg gespendet.

Die Blasharmoniker freuen sich auf Ihren Besuch!