Irish Folk Festival 2021 | Come as a visitor, leave as a friend

Wie schafft man es, so viele musikalische Trends und wirtschaftliche Aufs und Abs zu überdauern? „Überdauern“ ist eigentlich das fal­sche Wort, weil das IRISH FOLK FESTIVAL gerade wieder an Popula­rität gewinnt.

Die Fans des Festivals und seiner Musik sind treu und kommen oft von weit her, um eines der Konzerte zu besuchen. Hier sind ganz persönliche Beziehungen entstanden, die das aktuelle Tourmotto beschreibt: Come as a visitor – leave as a friend.Dieses Mal mit dabei:(High voltage tradition)(New Folk from the West of Ireland)(Mysterious masks, myths & music)(Traditional Folk)Und natürlich gibt es zum Schluss auch wieder die Festival-Session.Die Veranstaltung wurde vom 21.10.2020 auf den 20.10.2021 verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurück gegeben werden.Karten die über unser Ticketsystem Gersthofen Ticket gekauft wurden, zu erkennen an der bunten Kopfzeile, können mit unserem Kartenrückgabeformular direkt an unsere Vorverkaufsstelle in der Stadtbibliothek geschickt werden und das Geld wird überwiesen.Das Kartenrückgabeformular gibt es hier: