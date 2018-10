"In Himmelsburg, da ist was los!" | Kinderkulturtage im Ballonmuseum Gersthofen

Mit dem Clown HERR WOLKE

Schwuppdiwupp ist er da, der Herr Wolke aus den Kinderbüchern. Und verzaubert mit seinen verblüffenden Zauberkunststücken und seinem Traum-Zauber-Salz Große und Kleine.Herr Wolke wohnt in Himmelsburg in seinem Baumhaus, ganz dicht dran an den Wolken. Himmelsburg ist keine Stadt wie jede andere, nein! Dort wohnt Speck, das Schwein, das gerne Fahrrad fährt, das schwebende Wolkenschaf Adele, Fleck, die Giraffe, die in Himmelsburg fürs Fensterputzen zuständig ist, und Nils Nilpferd mit seiner Freundin Raja Rattenstedt. Seitdem Herr Wolke seine Zauberschule eröffnet hat, sorgen außerdem seine Zauberlehrlinge für viele Überraschungen in Himmelsburg.Ab 6 Jahren | Dauer: 60 Min. | Eintritt: Große 8 Euro, Kleine: 5 Euro