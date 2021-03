Holger Paetz | Liebes Klima, Gute Besserung

Alle reden vom Klima, aber nur einer kennt sich aus



Wir wissen es: Das CO2 muss schrumpfen! Und zwar das im Hirn. Es verqualmt uns sonst die gute Laune. Aber bloß keine Panik!Und der Wandel hat auch angenehme Seiten: warme Winter am Mittelmeer. Steigende Hochwassergefahr durch mehr Verdunstung? Ja und? Wir können schon im Februar in Italien baden gehen. Und Passau dann halt im Spätsommer.Eins ist klar: Greta muss weg. Dass man sie endlich zum Schweigen bringt. Zu ihrem eigenen Schutz. Sie hat schließlich Asbach. Oder Asberg? Egal, irgendwas mit As. Sie nervt. Wie kann man nur immer alles miesmachen!Nur die Ruhe: HOLGER PAETZ weiß wie das alles geht!