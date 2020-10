Himmlische Zeiten - Nachmittagsvorstellung | Fortsetzung der Kassenschlager Heiße Zeiten und Höchste Zeit

Und nun? HIMMLISCHE ZEITEN!



Was wäre eine Trilogie ohne einen dritten Teil? Das Erfolgsteam von „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“ lässt die vier Frauen erneut die Bühne stürmen. Und jetzt geht’s ans Eingemachte!



Teil drei spielt in der Privatabteilung eines Krankenhauses. Dort tref¬fen sie wieder aufeinander: die Karrierefrau, die Junge, die Hausfrau und die Vornehme, die nach dem Zusammenstoß mit einem hart geschlagenen Golfball unter Gedächtnisstörungen leidet.Liebenswerte Charaktere, schlagfertige Dialoge, urkomische Situationen und jede Menge Musik machen diesen Abend wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.Mit neuen Texten versehene Hits wie Tainted Love und (wie sollte es anders sein?) That´s what friends are for u.v.m. lassen die vier Damen zu Hochform auflaufen. Denn wer Freunde hat, dem winken wahrlich HIMMLISCHE ZEITEN!Dieses Stück ist Teil des Theater-Abos 02/2020 der Stadthalle GersthofenTickets gibt's HIER